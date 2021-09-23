Новый закон в сфере миграции, который сейчас разрабатывают в России, затронет вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев, документ может вступить в силу в 2024 году, сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

«Мы пишем большой закон, который кардинальным образом меняет правила в сфере миграции. Он затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время. По планам этот закон должен вступить в силу в 2024 году», — рассказал Адзинов на Международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Адзинов сообщил, что останется два основных вида въезда: визовый и безвизовый. Планируется ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые сейчас для иностранцев. Также предполагается уточнить правила оказания медпомощи мигрантам в рамках ОМС и получения медицинских виз.