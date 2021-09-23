Российский союз автостраховщиков запускает новый механизм обеспечения доступности ОСАГО, сообщила пресс-служба РСА.

Он предусматривает, что выплаты по высокоубыточным сегментам транспорта будут распределяться на все страховые компании с лицензией на обязательную «автогражданку» при помощи перестраховочного пула.

В пояснении РСА указано, что сегодня существует ряд категорий транспорта, частота ДТП для которых превосходит среднюю для России в несколько раз. Проблема с каждым годом усугубляется: например, по данным ГИБДД, количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с 2019 годом — притом что количество аварий в целом по стране осталось на прежнем уровне. По данным РСА, частота ДТП с такси составляет 32,2%, тогда как средняя по стране — 5%.

Аналогичная проблема наблюдается с автобусами: частота ДТП с ними составляет 11,9%, что более чем в два раза превышает среднюю по РФ. Кроме того, существенно более высокую убыточность и частоту ДТП по сравнению с общероссийской демонстрирует и ряд регионов.

Поэтому РСА инициировал создание механизма, который позволит сделать ОСАГО доступнее для высокоубыточных категорий транспортных средств. Предполагается, что риски по таким сегментам будут распределяться на все компании пропорционально их доле рынка в рамках перестраховочного пула.

«Это позволит гарантировать потерпевшим в ДТП от автовладельцев, относящихся к категориям высокого риска, получение денежных компенсаций за причинение вреда их имуществу, а также жизни и здоровью. В то же время мы считаем, что такое решение может быть лишь временным: ведь транспорт, который генерирует повышенное количество ДТП, не только является убыточным по ОСАГО для страховщиков, но и более опасным для других участников дорожного движения», — отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.