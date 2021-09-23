Государственный долг Российской Федерации на 1 сентября 2021 года составил 58 млрд 530,1 млн долларов, из которых 18 млрд 124,4 млн приходится на государственные гарантии, следует из отчета Министерства финансов РФ.

В структуре госдолга 39 млрд 584,3 млн долларов приходится на задолженность по внешним облигационным займам, 314,5 млн долларов — на задолженность перед официальными двусторонними кредиторами — не членами Парижского клуба, 482,3 млн долларов — на задолженность перед официальными многосторонними кредиторами. Задолженность по ОВГВЗ составляет 2,7 млн долларов, прочая задолженность — 21,9 млн долларов.

Для сравнения: государственный долг РФ на 1 августа 2021 года составлял 58 млрд 691,8 млн долларов.