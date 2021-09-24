Рубль немного усиливает позиции по отношению к ключевым иностранным денежным единицам на утренних валютных торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 72,8 рубля, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 85,43 рубля (минус 8 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,71—72,84 рубля за доллар и 85,37—85,48 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.