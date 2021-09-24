Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров, который содержит порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед совершением сделок на этом рынке.

Как уточняется в сообщении регулятора, изменения в стандарт подготовила Ассоциация форекс-дилеров в соответствии с законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ, по которому тестирование станет обязательным с 1 октября 2021-го. Как и введенное этим же законом дополнительное ограничение кредитного плеча, тестирование призвано сократить возможные потери людей, делающих первые шаги на рынке Forex, поясняют в Центробанке.

Вопросы разделены на два блока. Три вопроса из блока «Самооценка» направлены на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на них не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок.

Второй блок — «Знание» — состоит из семи вопросов об особенностях и рисках сделок. За каждый правильный ответ начисляется от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности вопроса. Чтобы успешно пройти тестирование, нужно набрать не менее 13 баллов из 15 возможных.

Тестирование проводится бесплатно. У каждого форекс-дилера его потребуется пройти один раз, если договором не предусмотрено иное. Стандарт не ограничивает инвестора в пересдаче тестов.



Ранее похожий порядок тестирования был установлен для клиентов брокеров. В отличие от него тестирование клиентов форекс-дилеров не допускает исключений для тех, кто не смог успешно пройти тест (право на «последнее слово» — возможность все равно заключить сделку, но на сумму не более 100 тыс. рублей или же не больше стоимости одного лота или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей). Это объясняется тем, что риски на форекс-рынке, особенно для неопытного инвестора, очень высоки, указывают в ЦБ.