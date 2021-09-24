Минцифры планирует существенно расширить господдержку льготного кредитования компаний под проекты их цифровой трансформации, пишет «Коммерсант» . Для этого предлагается привлечь Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Деньги будут выделяться фонду на сопровождение отбора проектов цифровой трансформации, на которые российские компании могут получать банковские кредиты по льготным ставкам — РФРИТ также назначается оператором этой программы. Минцифры отмечает большой спрос на такие кредиты с субсидируемой ставкой, выдаваемые уполномоченными банками на сумму до 10 млрд рублей всего под 1–5% годовых. Заемщиками могут стать как компании с госучастием, так и частные компании.

Поставленные задачи: до конца 2024 года предоставить поддержку более чем 250 проектам, увеличить нынешний кредитный портфель в полтора раза — до 150 млрд рублей и включить в число участников программы более 50 банков. Де-факто инициатива ведомства увязана с планами правительства по импортозамещению: речь идет о внедрении и разработке именно отечественного софта. Как сообщили в Минцифры, в настоящий момент поддержано 39 проектов на общую сумму около 40 млрд рублей. В программе участвуют 19 банков.

Минцифры скорректировало критерии включения ПО в единый реестр Изменения в постановление были подготовлены по итогам обращения в Минцифры IT-компаний.

РФРИТ Минцифры ставит задачу популяризировать этот механизм поддержки и заняться его масштабированием. Фонд будет осуществлять организационно-методологическое и консультационное сопровождение по отбору проектов, включая экспертизу документации, методическую поддержку, анализ информации о реализации проектов. По словам руководителя РФРИТ Александра Павлова, определение фонда оператором программы позволит сосредоточить на одной площадке всю линейку финансовых инструментов и экспертизы для развития IT-отрасли. По его словам, в перспективе инструмент льготного кредитования может быть тиражирован и на экспортные кредиты для зарубежных потребителей российских IT-решений.