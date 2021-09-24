На совещании в Белом доме правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) достигли компромисса по двум новациям в налогообложении, пишет «Коммерсант» . Итоги длительной дискуссии подвел премьер-министр Михаил Мишустин: налогообложение металлургов будет принято с несколько меньшими ставками, чем предлагал Минфин, при этом вопрос о налоге на прибыль при высоких корпоративных дивидендах отложен.

Формально предметом встречи были два не согласованных с РСПП за последние недели вопроса из пакета налоговых поправок Минфина к проекту бюджета на 2022–2024 годы. Первый — формально локальный вопрос налогообложения металлургов (о налогообложении производителей удобрений, угля и комплексных руд правительство и РСПП договорились ранее), второй — общий для экономики: это проект повышения с 2022 года ставок налога на прибыль для крупных компаний, за последние пять лет осуществлявших большие дивидендные выплаты. В текущей конъюнктуре вопросы оказались связаны: прибыли металлургов в 2020–2021 годах в связи с ростом цен на металлы высоки, и РСПП воспринимал происходящее отчасти как попытку правительства изъять сверхдоходы для чисто фискальных целей.

В ходе обсуждения подтверждено, что цель правительства в этих действиях — не собственно фискальная. «Мы не средства в ваших карманах хотим считать, а сделать справедливую систему получения дивидендов в зависимости от инвестиций», — заявил премьер-министр. Правительство настаивает на общих принципах налогообложения «от рыночных цен» в целях в том числе финансирования борьбы с бедностью — для этого нужны стабильные налоговые источники. Кроме того, в правительстве также напомнили о мировой реформе налогообложения прибылей в рамках ОЭСР и «карбоновом» регулировании — к ним экономика и налоговая система РФ должны быть готовы к 2023 году, и налоговые инициативы 2021 года — один из вариантов такой подготовки.

При этом обстановка накануне совещания выглядела довольно противоречиво. С одной стороны, глава РСПП Александр Шохин подтвердил в выступлении: с компаниями и союзом велись беспрецедентно плотные консультации, де-факто речь шла о переговорах о налогах и их ставках. С другой стороны — идею «налога на сверхприбыли в дивидендах» в реализации Минфина большинство компаний РСПП отвергало по множеству причин — от самого «ретроспективного» характера изменения налога (глава РСПП пояснил, что это выглядит как фактический штраф с налогоплательщика за абсолютно законные действия в прошлом) до отказа от учета характера инвестциклов в отраслях и ограничении кросс-отраслевых инвестиций через дивиденды публичных компаний. Впрочем, единой позиции по вопросу о том, какой подход к налоговому стимулированию инвестиций для РСПП предпочтителен, на совещании представлено не было: бизнесом предлагались самые экзотические варианты, вплоть до «индивидуальных инвестиционных заданий» крупным собственникам.

Но большинство в РСПП было едино в том, что вопрос «сырой», а введение такого налога до 2022 года и в ретроспективной форме будет ударом по инвестклимату. При этом сам Александр Шохин призвал решить вопрос как можно быстрее — неопределенность в этом вопросе повредила бы юрисдикции РФ довольно быстро.

В среднесрочном периоде претензии РСПП по этому налогу выглядят обоснованными — так, сейчас состояние металлургии в РФ во многом заметно лучше ее конкурентов в странах СНГ и Европы (а капитализация выше) из-за крупнейших инвестиций последнего десятилетия. Кроме этого, вложения холдингов (через дивиденды) в ретейл, IT, электронную коммерцию являются драйвером роста ВВП, тогда как «принуждение к инвестициям» в своих секторах может привести только к созданию избыточных мощностей.