«СПБ Биржа» может провести публичное размещение в следующем году, ориентируя инвесторов на «период до лета», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, который знаком с планами площадки, уточнив, что еще несколько месяцев назад речь шла об этой осени. Один из собеседников пояснил, что торговая площадка не успевает получить заключение аудиторов.

«Потенциальным инвесторам говорят, что сроки IPO — до лета 2022 года»,— уточнил второй собеседник, близкий к одному из акционеров биржи. На сайте «Фридом Финанс» в описании услуги по пре-IPO «СПБ Биржи» говорится, что размещение «ожидается во второй половине 2022 года». При этом два источника, близкие к самой бирже и ее акционерам, утверждают, что все заключения получены, а выбирать момент для IPO группа будет, исходя из рыночной конъюнктуры.

Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие 2021 года доходы по услугам и комиссиям «СПБ Биржи» превысили 3 млрд рублей, в 3,5 раза выше результата того же периода прошлого года. Чистая прибыль превысила 1,5 млрд рублей, это в 4,4 раза выше, чем годом ранее. Сейчас на бирже представлено более 1,6 тыс. акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов. Объем торгов в августе составил 28,7 млрд долларов, в 1,9 раза выше, чем в августе 2020-го. На конец месяца на бирже было зарегистрировано 13,8 млн клиентских счетов, а число уникальных клиентов достигло 9,4 млн человек.

«СПБ Биржа» собирается разместить акции как на собственной площадке, так и на американской NASDAQ. Road-show планировалось начать в середине октября, менеджмент рассчитывал, что стоимость группы составит 1,8–2,5 млрд долларов. Инвесторам может быть предложено 25% капитала, в том числе акции действующих акционеров. ЦБ 23 сентября выдал бирже разрешение на размещение и организацию обращения за пределами РФ 57,04 млн бумаг.

Промедление может осложнить IPO из-за действий конкурента в лице Московской биржи. На начало сентября там торговалось лишь 204 вида зарубежных акций и депозитарных расписок. Однако к концу года их количество планируется увеличить до 0,5 тыс., к концу 2022-го — до более чем 1,4 тыс. штук. «Планы еще больше — 2,5 тысячи штук к концу следующего года», — рассказывал источник, близкий к бирже. Торговлю иностранными бумагами за валюту планируется организовать с конца сентября.

«Таким образом, конкуренция вырастет, а значит, с ней и упадет оценка «СПБ Биржи», поскольку Московская биржа может проехаться по ней как танк», — пояснил крупный брокер. Однако эти опасения разделяют не все эксперты. «Во-первых, «СПБ Биржа» продолжит оставаться лидером по количеству зарубежных акций. Во-вторых, у нее широкий спектр предлагаемых инструментов. Наконец, обеим площадкам на руку играет бум розничного инвестора», — сказал стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Каждый месяц, который биржа продолжает зарабатывать выручку и подтверждать свою финансовую модель, потенциально увеличивает ее оценку», — добавил другой собеседник.