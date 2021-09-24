Московская биржа планирует 1 октября допустить к торгам акции 80 иностранных компаний , среди которых бумаги Xilinx, Best Buy Co., Hilton Worldwide Holdings и других. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 361, уточняется в сообщении площадки.

Мосбиржа обещает, что продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.



Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях.