Московская биржа планирует 1 октября допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Xilinx, Best Buy Co., Hilton Worldwide Holdings и других. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 361, уточняется в сообщении площадки.

Мосбиржа обещает, что продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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