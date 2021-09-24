Банк ДОМ.РФ уменьшил ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке. Как сообщили в банке, снижение составило до 0,15 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса.

Минимальная ставка на покупку жилья на этапе строительства теперь составляет 7,15% годовых при первоначальном взносе от 20%.



Воспользоваться новыми условиями смогут как действующие, так и будущие зарплатные клиенты Банка ДОМ.РФ при подтверждении последними дохода выпиской из Пенсионного фонда, указано в релизе. Для них скидка составит 0,7 п. п. Кроме того, предусмотрена специальная скидка в 0,4 п. п. при покупке жилья с оформлением кредита на сумму от 6 млн рублей.