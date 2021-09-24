Средний размер выданных потребительских кредитов в августе 2021 года составил 268,5 тыс. рублей, увеличившись на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ . С начала года средний чек потребкредита вырос на 19,1%, а по сравнению с предыдущим месяцем он снизился — на 1,1%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (552,3 тыс. рублей), Московской области (408,8 тыс.), Санкт-Петербурге (400,4 тыс.), Ханты-Мансийском АО (369,1 тыс.) и Хабаровском крае (302,9 тыс.).

Самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (-11,4%), Саратовская область (-5,2%), Пермский край (-5,1%), а также Воронежская (-4,7%) и Свердловская (-4,6%) области. В Москве средний размер потребкредита снизился на 0,5%. В некоторых регионах средний чек потребкредитов вырос, в том числе в Самарской области (+5,1%), Хабаровском (+4,6%), Приморском (+3,5%) и Краснодарском (+2,2%) краях. В Санкт-Петербурге средний чек вырос на 0,8%.