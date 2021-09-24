Федеральная налоговая служба (ФСН) разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два источника, участвующих в проработке инициативы, уточняя, что в случае утверждения законопроект будет внесен в Госдуму правительством.

Согласно законопроекту, новый режим предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН); документ предполагает освобождение их от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя (в случае ИП) и сотрудников при одновременном увеличении налоговой нагрузки.

В частности, для компаний с режимом УСН «доходы» ставка увеличится с 6% до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15% до 20% от прибыли, сумма налога к уплате уменьшается на величину торгового сбора, который действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе; законопроект также предлагает поднять минимальный уровень налога для предприятий с режимом «доходы минус расходы» с 1% до 3% от годовой выручки.

При этом законопроект не предусматривает права регионов снижать ставки, как в базовом варианте УСН, переход на новый налоговый режим будет добровольным, подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин: для этого достаточно будет подать заявку через личный кабинет налогоплательщика; в случае согласования всеми участниками процесса режим будет действовать в отношении узкой категории МСП — с численностью до пяти работников и выручкой до 60 млн рублей в год, подтвердил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

По оценке «Опоры России», новый налоговый режим покроет порядка 60—70% предприятий на «упрощенке»: УСН применяют более 3,5 млн налогоплательщиков, а после отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход — еще больше; оборот 90% предпринимателей на УСН не превышает 60 млн рублей, у 60—70% таких предприятий штат до пяти человек, привел данные Калинин.