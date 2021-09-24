Минэкономразвития изучает возможность предоставления социальных гарантий самозанятым в виде компенсации больничных и организации декретных выплат, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо министерства в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Сейчас самозанятые не имеют возможности делать отчисления в ФСС и, соответственно, не могут претендовать на компенсацию больничных и декретные выплаты, однако в письме МЭР сказано, что сейчас «обсуждается вопрос о целесообразности распространения в отношении физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, положений законодательства об отнесении к лицам, имеющим право на получение пособий в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством (оплачиваемые больничные и пособия по материнству)»; в связи с этим министерство просит высказать получателей писем позицию по данному вопросу.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова подтвердила, что вопрос соцгарантий для самозанятых обсуждается; в пресс-службе Минтруда подтвердили, что сейчас идет обсуждение механизмов обеспечения социальных гарантий для самозанятых и анализ различных вариантов, в том числе с учетом международного опыта.

По словам представителя Минтруда, поскольку самозанятость для многих граждан не является основным источником дохода, то «приоритетный вариант предоставления социальных гарантий – страховой и на добровольных принципах».

Вице-президент ВСС Виктор Дубровин сообщил, что союз изучит письмо Минэкономразвития и готов «к конструктивному диалогу со всеми ведомствами по данному вопросу», при этом, по его мнению, в России культура добровольного страхования не сильно развита и, «скорее всего, самозанятые будут задумываться о страховании только в случаях, когда страховой случай фактически наступил»; в данной ситуации страховщики не смогут помочь, отметил Дубровин.