Почти 960 млрд рублей направят на выплаты пособий детям в возрасте от трех до семи лет в 2022—2024 годах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

По словам Голиковой, ежегодно такие выплаты будут получать около 3 млн детей.

«Еще одно направление расходования средств материального бюджета — это осуществление ежемесячных выплат семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет. В 2022—2024 годах расходы на эти цели составят практически 960 миллиардов рублей. Ежегодно выплаты будут предоставляться почти 3 миллионам детей», — сказала она.