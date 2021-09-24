Свыше 1,6 трлн рублей будет направлено на выплату материнского капитала в 2022—2024 годах, при этом его размер на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году (исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать) — 544 301 рубль. А в случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году — 719 274 рубля. На предоставление материнского капитала в рамках трехлетнего бюджета будет направлено 1,6 триллиона рублей», — сказала она.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.