Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости ОТП Банка до «bb» с «bb-», подтвердив его долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Там указано, что РДЭ и рейтинг поддержки обусловлены потенциальной поддержкой банка со стороны материнской организации — базирующегося в Венгрии OTP Bank PLC — в случае необходимости.

Кредитоспособность ОТП Банка на самостоятельной основе отражена в его рейтинге устойчивости «bb», уровень которого учитывает его значительные запасы капитала и адекватные качество активов и показатели деятельности. Одновременно отмечается подверженность банка рискам цикличного российского рынка потребительского финансирования.



Повышение рейтинга устойчивости банка обусловлено устойчивыми качеством его активов и показателями деятельности в последние годы, в том числе на фоне экономического спада в 2020-м, следует из релиза Fitch. Также приняты во внимание сильная капитализация и хороший уровень прибыльности — по мнению аналитиков, это дает достаточный потенциал для абсорбирования повышенных издержек на резервы под обесценение кредитов, которые могут быть волатильными из-за фокуса банка на потребительском кредитовании.