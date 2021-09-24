Почти 64 млрд рублей предусмотрено в 2022 году на пособия по безработице, это чуть меньше, чем в 2021 году, что связано со снижением числа безработных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«В 2022 году у нас на пособия по безработице предусмотрено почти 64 миллиарда рублей, это чуть меньше, чем в 2021 году, и связано это с тем, что количество безработных снижается», — сказала Голикова.

Она напомнила, что к концу августа страна вышла на допандемический уровень безработицы, хотя такая тенденция прослеживается еще не во всех регионах страны. По этой причине продолжается реализация программ по снижению напряженности на региональных рынках труда.