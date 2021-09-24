Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

МТС Банк повысил максимальную ставку по накопительным счетам с 5% до 5,5% на остаток собственных средств для зарплатных карт, дебетовых карт «МТС Деньги» и «МТС Деньги Weekend», а также для карт линейки «MTS Cashback». Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Доход по повышенной ставке начисляется на сумму до 300 тыс. рублей при условии неснижаемого ежедневного остатка от 10 тыс. рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму от 300 тыс. рублей включительно банк начисляет 3% годовых.



СберБанк запустил вклад «Промо Управляй» с повышенной процентной ставкой. Диапазон ставок в зависимости от суммы неснижаемого остатка составит от 3,8% до 4,75% годовых. Акция продлится до 31 октября 2021 года включительно. Вклад «Промо Управляй» можно открыть на шесть или 12 месяцев. Средства можно вносить и снимать вплоть до выбранного пользователем неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток — 1 млн, 5 млн, 15 млн, 25 млн или 100 млн рублей, максимальная сумма неограниченна, валюта вклада — рубли. Открыть вклад можно только в офисах СберБанка.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Абсолют Банк объявил о повышении ставок по вкладу «Абсолютный максимум +». Ставки по депозиту без опции пополнения увеличены для сроков размещения от шести до девяти месяцев на 1,4 п. п. Рублевый депозит в сумме от 10 тыс. рублей можно открыть под 6,6% годовых, а вклад в сумме от 1,4 млн рублей — под 6,7% как в отделениях банка, так и онлайн.



СДМ-Банк к своему 30-летию запустил депозит для физических лиц «3:0 в вашу пользу». Вклад можно открыть в период до 31 декабря 2021 года в рублях на 367 дней, минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей. Базовая ставка варьируется от 7,1% до 7,3% годовых в зависимости от суммы вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются по выбору вкладчика. Пополнение счета и частичное снятие средств не допускаются. Досрочное расторжение договора в период до 180 дней осуществляется с выплатой процентов по ставке вклада до востребования, после 180 дней — по ставке, уменьшенной на 1 п. п. Постоянных клиентов банка, которые обслуживаются уже более пяти лет, а также новых клиентов, которые только откроют свой первый вклад в СДМ-Банке, ждет дополнительный бонус: при открытии депозита ставка для них будет автоматически увеличена на 0,05 п. п.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Газэнергобанк из банковской группы СКБ-Банка повысил процентные ставки во всей линейке вкладов. Обновленная процентная ставка по вкладу «Обыкновенное чудо» составит до 7,1%. Вклад можно открыть в сумме от 10 тыс. до 100 млн рублей на 1 080 дней. По вкладу «Исполнение желаний +» также можно получить до 7,1% годовых. Сумма вклада — от 10 тыс. до 3 млн рублей, срок — 270 или 367 дней. Максимальная ставка по вкладу «Счастливая монета» повышена до 7% годовых. Открыть вклад можно на срок 1 080 дней в сумме от 10 тыс. до 100 млн рублей. Ставка в 7% предлагается за первый процентный период (первые 90 дней) при оформлении продукта через ДБО, сумме более 10 млн рублей и выплате процентов на иной счет. Оформить депозит «Исполнение желаний» можно по ставке до 6,7% годовых. Сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — 270 или 367 дней. Ставка по вкладу «Пенсионный» повышена до 5,1% годовых. Срок размещения средств составляет 1 080 дней.

ОТП Банк повысил ставки по всем своим популярным вкладам. Теперь максимальные ставки составляют 7,1—8,2% годовых. Теперь при оформлении вкладов вместе с пакетом дополнительных услуг клиент получает надбавку в 0,75 п. п. к базовой ставке. Пакет услуг включает возможность снятия 20% от первоначального взноса без потери начисленных процентов, дебетовую карту с бонусами за покупки и бесплатные справки о состоянии счетов и вкладов. При размещении средств во вкладе «Верное решение» и совершении покупок по карте из пакета услуг можно получить доход до 8,2% годовых. При открытии вклада «Двойная выгода» с инвестиционными продуктами максимальная доходность составит 7,35% годовых. Оформить вклад можно на 366 дней. По вкладам «Стабильный Premium» и «Стабильный Private» ставки повысились на 0,25 п. п., максимальная доходность теперь равна 7,1% годовых.

«Открытие Private Banking» предлагает клиентам новый продукт — рублевый «Накопительный счет Private» с доходностью до 5,8% годовых. Срок действия счета и сумма неограниченны. Доступно снятие средств и пополнение счета. Проценты начисляются ежемесячно исходя из минимального баланса за месяц. Базовая ставка по счету составляет 4,7% годовых. Надбавки к базовой процентной ставке в размере до 1,1 процентного пункта предусмотрены при минимальном остатке на счете до 30 млн рублей. «Накопительный счет Private» можно открыть в офисах Private Banking банка «Открытие». Управлять счетом можно онлайн через мобильный банк и интернет-банк.

