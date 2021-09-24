«Открытие Private Banking» предлагает клиентам новый продукт — рублевый «Накопительный счет Private» с доходностью до 5,8% годовых. О новом предложении в пятницу рассказали в банке «Открытие».

Срок действия счета и сумма неограниченны. Доступно снятие средств и пополнение счета. Проценты начисляются ежемесячно исходя из минимального баланса за месяц.

Согласно информации на сайте банка, базовая ставка по счету составляет 4,7% годовых. При этом в «Открытии» обращают внимание на возможность получить надбавку за выполнение определенных условий. Надбавки к базовой процентной ставке в размере до 1,1 процентного пункта предусмотрены при минимальном остатке на счете до 30 млн рублей. Надбавки действуют с полного месяца, следующего за месяцем выполнения условий.



«Накопительный счет Private» можно открыть в офисах Private Banking банка «Открытие». Управлять счетом можно онлайн через мобильный банк и интернет-банк.