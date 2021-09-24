Почти 258 млрд рублей будет направлено из бюджета на выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет в 2022—2024 годах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

«На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет включительно в 2022—2024 годах будет направлено почти 258 миллиардов рублей, это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 миллиона детей», — сказала она.

Также около 73 млрд рублей бюджетных ассигнований будет направлено на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Ежегодно такие выплаты будут получат 412 тыс. женщин, добавила Голикова.