Почти 258 млрд рублей будет направлено из бюджета на выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет в 2022—2024 годах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.
«На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет включительно в 2022—2024 годах будет направлено почти 258 миллиардов рублей, это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 миллиона детей», — сказала она.
Также около 73 млрд рублей бюджетных ассигнований будет направлено на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Ежегодно такие выплаты будут получат 412 тыс. женщин, добавила Голикова.
Ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке.