Минтранс рассчитывает, что граждане смогут покупать льготные авиабилеты через «Госуслуги» с 2022 года, заявил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев.

«Действительно, мы с Минцифры и «Аэрофлотом» организовали соответствующую работу. Надеюсь, что уже с будущего года эта опция будет возможна», — сказал он, выступая на совещании по субсидированию авиаперевозок в Совете Федерации.

Ранее Белавинцев говорил, что продажа субсидируемых авиабилетов через «Госуслуги» может начаться в 2021 году. Также инициатива обсуждалась с Пенсионным фондом РФ.