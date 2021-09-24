Банк России намерен развивать надзор за аутсорсингом в банковской сфере для обеспечения операционной надежности сектора, заявил первый замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев, выступая в ходе видеоконференции Ассоциации российских банков в пятницу.

«Отдельно я хотел бы упомянуть тему, связанную с аутсорсингом. Мы действительно здесь видим довольно большое поле для изучения. Всем прекрасно понятно, что использование облачных сервисов, использование совместных технологий, использование технологий разных финансовых организаций в рамках экосистемы — это то будущее, в которое финансовая отрасль активно направится», — заявил он.

По его словам, перед ЦБ стоит задача, связанная с пониманием, как подойти к защите банковской тайны, как снизить риски зависимости финансовых организаций от поставщиков услуг. «В конечном итоге как смягчить проблему так называемых цепочек поставок, когда, используя сервисы, которые нам предоставляют сторонние организации, и они, в свою очередь, тоже находятся на поддержке каких-то организаций. Как сделать так, чтобы эта цепочка поставок не привела к нарушению действий наших финансовых организаций», — пояснил Сычев.

Он заявил, что регулятор ведет «довольно серьезную работу» по выяснению отношения финансовых организаций к такому аутсорсингу, к использованию облачных сервисов. «У нас есть рекомендации по обеспечению информационной безопасности при использовании услуг аутсорсинга… Мы будем развивать и надзорный подход к тому, как заниматься вопросами аутсорсинга, вопросами устойчивого функционирования, то есть операционной надежности в кредитно-финансовой сфере», — заключил он.