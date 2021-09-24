Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году — на 5,8%, в 2023 и 2024 годах — на 4% соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 миллиона наших граждан», — сказала она.



Также Голикова отметила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. «Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров предусмотрен в 2022 году [на уровне] 18 521 рубля», — подчеркнула вице-премьер.

Глава Минтруда рассказал о пенсиях в 2022—2024 годах Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и в настоящее время в среднем составляют до 17 443 рублей. С 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.