В Санкт-Петербурге совершено вооруженное нападение на банк, вынесены средства в рублях и валюте, передают СМИ в пятницу.

Двое с пистолетами совершили нападение на банк в Невском районе города, к розыску преступников привлечены наряды полиции этого и соседних районов, а также экипажи вневедомственной охраны, сообщает местное интернет-издание «Фонтанка» .

По его данным, налет произошел около 11 утра в финансовом учреждении по адресу: пр-т Большевиков, д. 22. Согласно предварительной информации, в помещение вошли двое мужчин, которые под угрозой предметов, похожих на пистолеты, заставили сотрудников отдать крупную сумму денег в разной валюте, в том числе российской, после чего скрылись. Согласно предварительной информации, из банка унесли в общей сложности около 2 млн рублей.



РИА Новости в сообщении на эту тему, размещенном час назад, указывает со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии, что нападавшие пока не пойманы.