ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 сентября.

Курс доллара поднялся на 28,36 копейки, составив 73,0081 рубля (72,7245 рубля на 24 сентября). Курс евро повысился на 47,83 копейки до 85,6823 рубля (85,204 рубля на 24 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:37 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 12 копеек и составил 72,96 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 85,53 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,71—73,09 рубля за доллар и 85,37—85,75 рубля за евро.