Масштабной хакерской атаке в России в августе и сентябре подверглись до 15 финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию. Как передает РИА Новости, об этом заявил первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев.

В начале сентября зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов заявил, что «Сбер» и другие финансовые организации РФ столкнулись в августе с мощнейшей в мире атакой хакеров, банк успешно ее отразил. Однако некоторые другие финансовые структуры России, по его словам, «имели какую-то потерю в своей работоспособности».

Кузнецов: «Сбер» недавно отразил самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему РФ Анализ атаки показал ее происхождение из нескольких зарубежных стран.

Однако Сычев опроверг слова Кузнецова, заявив, что ни один банк в России, который столкнулся с этой мощнейшей кибератакой, не потерял свою работоспособность.

Выступая в ходе видеоконференции Ассоциации российских банков в пятницу, Сычев подтвердил, что атаки в августе и начале сентября «были серьезные», но отметил, что злоумышленникам не удалось нарушить работоспособность кредитных организаций.

«Атаке подверглись не все банки, не все финансовые организации, но подверглось довольно большое количество в зависимости от того, когда это происходило: <…> от десяти до 15 финансовых организаций», — рассказал подробности Сычев.

По его словам, атаке, как правило, подвергались финансовые организации, которые обслуживают электронную коммерцию. «Атаки представляли собой комбинацию нескольких DDos-техник нарушения доступности, большая часть таких атак была в автоматизированном режиме отброшена теми средствами, которые есть у финансовых организаций», — добавил Сычев.



В середине сентября компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, заявила о беспрецедентном росте числа кибератак на финансовый рынок в России, пик пришелся на 11 сентября.