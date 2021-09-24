БКС Банк повысил с 24 сентября ставки по депозитам в рублях для физических лиц, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

После повышения максимальная ставка в рублях составляет 7% годовых. Такой доход клиенты могут получить при размещении средств во вкладе «Классический» сроком на 365 дней. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей.

Также клиенты могут получить повышенный доход по вкладу «Доходный» — до 6,5% годовых при размещении средств на срок от 366 до 730 дней через мобильное приложение «БКС Банк». Минимальная сумма депозита — 300 001 рубль.

Активные пользователи карт БКС Банка получат повышенный доход по вкладу «Доходный х2» — до 6,6% годовых при совершении покупок по карте на сумму от 70 тыс. рублей в месяц.

Клиенты могут выбрать подходящий депозит из широкой линейки с дополнительными опциями, включая возможность пополнения и частичного снятия средств. Максимальная ставка по вкладу «Накопительный» повышена до 4,8% годовых в рублях, по депозиту «Универсальный выбор» — до 4,7% годовых в рублях.