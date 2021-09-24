Банк России перенес на 1 апреля 2022 года срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов и дату изменения обязательных резервных требований, сообщила пресс-служба Центробанка.

«Срок вступления в силу Положения Банка России от 11.01.2021 № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» перенесен с 1 октября 2021 года на 1 апреля 2022 года», — говорится в релизе.

Также ЦБ принял решение перенести на 1 апреля 2022 года дату изменения обязательных резервных требований, связанного с изданием Положения № 753-П. Таким образом, до 31 марта 2022 года включительно применяются обязательные резервные требования, установленные Указанием Банка России от 31.05.2019 № 5158-У «Об обязательных резервных требованиях», в том числе:

нормативы обязательных резервов:

4,75% — по обязательствам перед физическими лицами, юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам (включая долгосрочные) в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций, а также по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (включая долгосрочные) в валюте РФ для банков с базовой лицензией;

1% — по обязательствам перед физическими лицами, иным обязательствам (включая долгосрочные) в валюте РФ для банков с базовой лицензией;

8% — по обязательствам перед физическими лицами, юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам (включая долгосрочные) в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, небанковских кредитных организаций.

коэффициенты усреднения обязательных резервов:

0,8 — для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией;

1,0 — для небанковских кредитных организаций.