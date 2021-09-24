Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,34% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 038,23 пункта. Индекс РТС опустился на 0,32% — до отметки 1 747,56 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции МТС (плюс 1,16%), «Магнита» (плюс 0,54%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,36%), «Газпрома» (плюс 0,29%), Mail.ru (плюс 0,25%). Зафиксировано падение цены на акции «Полюса» (минус 1,77%), «Норникеля» (минус 1,34%), «Яндекса» (минус 1,3%), СберБанка (минус 0,62%), Мосбиржи (минус 0,41%).

