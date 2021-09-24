Центробанк утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг , оказываемых управляющими, сообщила пресс-служба ЦБ. Этот документ подготовили саморегулируемые организации НФА и НАУФОР.

Новая редакция предусматривает внесение изменений в пункты 2.3.1—2.3.7 действующего стандарта, которые касаются взаимодействия управляющих и клиентов — физических лиц.

В частности, согласно новому стандарту, управляющий будет обязан разъяснить клиенту, какие последствия возникают в связи с признанием его квалифицированным инвестором, а также не реже раза в год сообщать ему о праве подать заявление об отказе от такого статуса.

Признание квалифицированным инвестором открывает возможность использования агрессивных стратегий доверительного управления, предполагающих покупку за счет клиента высокорискованных финансовых инструментов. Это может принести как доход, так и значительные убытки. Управляющие должны объяснять клиентам, что они в любой момент могут подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Эти положения базового стандарта начнут применяться с 1 октября 2021 года.

Схожие правила ранее были закреплены в базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов брокеров . В частности, признание инвестора квалифицированным обязывает брокера направить клиенту уведомление о повышенных рисках, с которыми связаны предназначенные для таких инвесторов ценные бумаги и производные финансовые инструменты.