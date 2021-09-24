Мессенджер WhatsApp скоро предложит своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные в нем, сообщил портал WABetaInfo.

WhatsApp предлагает кэшбэк в размере до 10 фунтов стерлингов (примерно 1 тыс. рублей) за платеж, но он может быть увеличен до официального релиза функции.

Кэшбэк появился в качестве эксперимента в приложении WhatsApp, но только в закрытом бета-тестировании. Над списком чатов появляется сообщение «Получите кэшбэк при следующем платеже». Нажав на него, пользователь автоматически вступает в программу возвращения средств.

Пока функция тестируется только в Индии, где WhatsApp активно продвигает свой сервис денежных переводов, но позже может быть распространена и на другие страны.