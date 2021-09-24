Газпромбанк с 24 сентября изменил процентные ставки по вкладам «Ваш успех», «Копить» и «Управлять», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

По депозиту «Управлять», минимальная сумма которого равна 50 тыс. рублей, ставка выросла на 0,7 процентного пункта. Теперь клиент может получить до 5% годовых. Доступно пополнение и снятие средств до неснижаемого остатка, который определяется вкладчиком при заключении договора и не подлежит изменению в течение всего срока договора.

Доходность по вкладу «Копить» с учетом капитализации теперь составляет до 6,79% годовых. В дистанционных каналах обслуживания депозит можно оформить на минимальную сумму от 15 тыс. рублей или 500 долларов, а в офисе банка — от 100 тыс. рублей или 1,5 тыс. долларов.

По вкладу «Ваш успех» ставки увеличены на 0,3 п. п., до 6,5% годовых с учетом капитализации при размещении на срок 367 дней, и на 0,29 п. п., до 6,6% при размещении на срок 548 дней. Максимальную доходность 7,25% годовых с учетом капитализации можно получить при размещении от 50 тыс. рублей на срок 1 095 дней. Возможность пополнения и частичного снятия суммы депозита не предусмотрена.

Вклады «Ваш успех», «Копить» и «Управлять» доступны для оформления дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут сразу открыть данные депозиты в приложении «Телекард 2.0». Новые клиенты для этого могут подать заявку на сайте банка на дебетовую «Умную карту». После ее оформления клиенту станет доступна услуга дистанционного банковского обслуживания.