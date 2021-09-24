Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний, сообщила пресс-служба Центробанка.

Документ вводит требования к объему информации, предоставляемой потребителям, устанавливает правила взаимодействия с ними, а также определяет порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед покупкой паев закрытых паевых инвестиционных фондов. Базовый стандарт разработан саморегулируемой организацией НАУФОР и утвержден Банком России.

Стандарт требует раскрытия управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) в офисах, на сайте, в личном кабинете клиента и мобильном приложении информации о членстве в саморегулируемой организации, о способах направления обращений и досудебного урегулирования споров. По запросу клиента ему следует предоставить информацию о размере комиссий, возможных дополнительных расходах. В стандарте указано, что информация должна предоставляться в доступной форме и не допускать неоднозначных толкований.

При оказании услуг в банковском офисе или через банковский сайт либо мобильное приложение управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) обязана предупредить клиента о том, что переданные в доверительное управление средства не являются вкладом и не застрахованы.

Тестирование неквалифицированных инвесторов проводится по схожей процедуре, что и при покупке паев ЗПИФ у брокера . В частности, в случае отрицательного результата тестирования у инвестора остается возможность воспользоваться «правом на последнее слово». Оно позволяет купить пай ЗПИФ, но на сумму не более 100 тыс. рублей (или более, если пай выдается на сумму свыше 100 тыс. рублей в соответствии с требованиями нормативного акта ЦБ) и под специальное уведомление о принятии на себя рисков и их последствий.

После признания инвестора квалифицированным управляющая компания должна предупредить его о том, что этот статус открывает возможность покупать паи, которые в силу повышенных рисков предназначены для квалифицированных инвесторов. В дальнейшем не реже одного раза в год управляющая компания обязана сообщать квалифицированному инвестору о праве подать заявление об отказе от этого статуса.

Положения стандарта о тестировании и информировании граждан, признанных управляющей компанией квалифицированными инвесторами, применяются с 1 октября 2021 года, а остальные положения — с 1 апреля 2022 года.