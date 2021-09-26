Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается «придать универсальное значение премии», выплачиваемой госслужащим. «Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», — говорится в пояснительной записке.

Согласно действующей норме, премии госслужащим выплачиваются «за выполнение особо важных и сложных заданий». Новая формулировка позволяет назначать их «в том числе» за выполнение указанных заданий.

Кроме того, инициативой предлагается установить полномочия Кабмина «по определению правил исчисления денежного содержания федерального гражданского служащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы».

Законопроект и подготовленные в его развитие проекты указов президента РФ исполнят за счет ассигнований федерального бюджета, полученных в результате «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих», а также перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим и дополнительных бюджетных расходов.

В соответствии с документом совершенствование системы оплаты труда госслужащих запланировано в два этапа: с 1 января 2022 года в отношении центральных аппаратов федеральных государственных органов, с 1 января 2023-го — в отношении территориальных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, представительств РФ и федеральных органов исполнительной власти за рубежом.