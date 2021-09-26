Банк «Санкт-Петербург» и Mastercard выплатят 50% кэшбэка за покупки по карте World Mastercard «ЯСчитаю» в магазинах сети «Домовой». Акция продлится до 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для того чтобы принять участие в акции, достаточно заказать бесплатную карту World Mastercard «ЯСчитаю» на специальной страничке . Готовую карту можно забрать в любом отделении банка или получить курьером. На все покупки, оплаченные этой картой в магазинах или на сайте «Домовой» по 31 октября 2021 года, будет начислен кэшбэк до 50%. Общая сумма покупок должна составить более 2 000 рублей в месяц. Кэшбэк ограничен суммой в 1 000 рублей за каждый месяц проведения акции», — говорится в релизе.

Как уточняют в финучреждении, акция действует для клиентов, у которых еще нет карт банка, за исключением карты «Детская».

Банк также будет начислять держателям карты World Mastercard «ЯСчитаю» до 1,5% бонусов «Ярко» за все покупки по карте и до 3% в специальных категориях на протяжении всего срока действия карты. А при покупках у партнеров банка можно вернуть бонусами до 18% стоимости покупок. Бонусы «Ярко» накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнеров программы лояльности «Ярко».