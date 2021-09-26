На Formula 1 ВТБ Гран-при России 2021 посетители Олимпийского парка смогут воспользоваться банкоматом в форме гоночного шлема, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Пользователи банкомата-шлема смогут совершить любые привычные операции: снимать и вносить наличные, в том числе с использованием бесконтактных карт и телефонов, совершать платежи и переводы. К услугам клиентов – удобный экран 19 дюймов, модули приема наличных и NFC», — говорится в релизе.

Интерфейс разработан специально для Formula 1 ВТБ Гран-при России.

Воспользоваться банкоматом эксклюзивного дизайна можно на главной трибуне Сочи Автодрома в Олимпийском парке по адресу: ул. Триумфальная, д. 26.

Уточняется, что банкомат доступен для клиентов ВТБ и после окончания гонок.