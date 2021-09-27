Рубль усиливает позиции по отношению к ключевым иностранным денежным единицам на утренних валютных торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,82 рубля, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 85,14 рубля (минус 9 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,61—72,82 рубля за доллар и 85,13—85,45 рубля за евро.