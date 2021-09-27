Минфин поддержал идею о трансформации «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО), пишет «Коммерсант» . По словам источников на пенсионном рынке и в правительстве, у министра финансов Антона Силуанова состоялось совещание, посвященное вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ, где по НПО было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи. Важным решением стало принципиальное согласие Минфина на концепцию трансформации «замороженного» с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами, отметили собеседники издания.

Концепцию, одобренную главой Минфина, участники обсуждения называют «План Б». Год назад НПФ представили ее в общем виде главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая идею поддержала. Тогда было решено создать рабочую группу по доработке идеи. «План Б» содержит идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием. Перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Перевод средств из фонда в фонд, таким образом, будет идентичен клиентским отношениям с банком по депозиту: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме.

Центробанк и НПФ договорились о реформировании пенсионной отрасли ЦБ принял за базовую идею трансформации ОПС в НПО, предложенную частными фондами на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной осенью прошлого года.

Вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, остается дискуссионным и будет решаться после консультаций с «ВЭБ.РФ», уточнили источники издания. По их словам, Силуанов попросил доработать вопросы о налоговых вычетах (предлагалось 6% от дохода), софинансировании (предлагалось только для молодежи) и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему (предлагалось только для молодежи с «нулевыми счетами»).

Как отметили собеседники издания, Силуанов считает, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньше денег от государства. Министерство принципиально готово тратить средства ФНБ на эту социальную функцию, сообщил один из собеседников. Другой добавил, что позиция представивших «План Б» участников «понравилась министру»: речь шла именно о социальной составляющей. Финальное решение по будущему идеи о трансформации ОПС в НПО будет приниматься на уровне правительства «и выше».

По мнению экспертов, реальный объем новых взносов в рамках стандартизированного НПО будет определяться именно объемом стимулов, на которые готовы пойти власти, также принципиально, как будет выстроена защита граждан от неправомерных переводов. Фонды готовы предложить защищенный пенсионный продукт с широким набором налоговых льгот для клиентов, отметили эксперты. По их словам, в системе НПО невозможно менять условия в одностороннем порядке, без согласия клиента, что является его эффективной защитой.