Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту «Мир», те, кто не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.

Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем, и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.

В Минтруде ранее сообщили, что карта «Мир» требуется для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплат от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

В министерстве обратили внимание, что пособия беременным и одиноким родителям, которые воспитывают детей с восьми до 17 лет, получить на почте нельзя, а единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.