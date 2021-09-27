Российский фондовый рынок на открытии торгов в понедельник демонстрирует существенный рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс Московской биржи вырос на 0,79% — до 4 070,31 пункта, рост индекса РТС составил 1,03% — до 1 765,63 пункта.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает, что в понедельник на внешних рынках складывается позитивный фон.

«Американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Но самое главное для нас — более чем на процент растет нефть. Так что… не исключено, что при дальнейшем улучшении внешнего фона индекс Мосбиржи замахнется на обновление исторических рекордов… Однако увлекаться покупками не следует. В любой момент инвесторы могут вспомнить о скором сворачивании программы выкупа активов с рынка со стороны ФРС и повышении ставки в следующем году. Техническая картина по индексу S&P 500 остается неблагоприятной — он пока еще не вернулся в восходящий канал от сентября прошлого года», — написал Антонов.