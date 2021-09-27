Минфин подготовил проект изменений в Налоговый кодекс, предполагающий перевод в электронный формат процедуры подтверждения права на нулевой НДС для всех экспортеров, пишет «Коммерсант» . Сейчас в налоговую службу должны предоставляться бумажные документы — это как минимум контракт на поставку товара и декларация на товары с отметкой российской таможни.

Несмотря на то что такой порядок существует с 2000 года, по мнению Минфина, с развитием цифровых технологий он уже «утратил свою эффективность». Отчасти процедура подтверждения уже переведена в электронный формат — с 2015 года можно подавать в таком виде сведения из деклараций. Сейчас Минфин предлагает установить с 1 октября 2023 года обязанность по представлению налоговикам электронных реестров, содержащих сведения как из деклараций, так и из контрактов.

ФНС будет обрабатывать эти сведения автоматически и сопоставлять их с данными, полученными в электронном виде от ФТС. При обнаружении нестыковок или нехватки сведений налоговая вправе истребовать копии самих документов. Если в течение 30 дней они не будут представлены, право на применение нулевого НДС считается неподтвержденным. Исключение сделано для случаев, когда товары помещены под процедуру свободной таможенной зоны. Тогда требуется предоставление копий контрактов, деклараций и документов, подтверждающих статус резидента особой экономической зоны.

Минфин отмечает, что изменения снизят административную нагрузку на бизнес и упростят процесс подтверждения нулевой ставки НДС для самих налоговиков. Законопроект подготовлен в рамках «Трансформации делового климата», которая предполагает цифровизацию экспортных процедур и упрощение выхода российских товаров на внешние рынки. Ранее правительство подготовило законопроект, упрощающий подтверждение права на нулевой НДС для отдельных экспортеров за счет отказа от требования о наличии отметок таможни на документах, подтверждающих вывоз товаров морским и речным транспортом за границу. Необходимость в таких отметках отпала в связи с тем, что ФТС уже собирает информацию в электронном виде, и налоговикам достаточно получить к ней доступ. Кроме того, по оценкам предпринимателей, в 10% случаев ФНС не может принять такие документы из-за недостаточно четкой печати таможенников.

По словам директора отдела косвенного налогообложения PwC в России Ирины Цыганковой, многие компании уже используют возможность подачи электронных реестров, так что изменения актуальны для контрактов, которые пока нужно предоставлять инспекторам целиком. «Более приятная новость — это возможность не подавать уточненные декларации, если экспорт не смогли подтвердить в срок», — отметила она, добавив, что НДС по неподтвержденному экспорту можно будет отразить в текущей декларации.