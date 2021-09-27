ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Для оформления заявки пользователю «ВТБ Онлайн» необходимо перейти на вкладку «Продукты и услуги» и выбрать раздел «Автокредит». Часть данных клиента заполняется самим банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. В мобильной версии «ВТБ Онлайн» на первом этапе сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября.

Все расчеты выполняются на кредитном калькуляторе с автоматическим формированием ставки и размера кредита. До конца сентября ВТБ планирует запустить дистанционную выдачу кредита в рамках программы. Таким образом, получить автокредит без залога клиенты смогут без единого визита в банк.

Программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку.

Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования — от года до пяти лет, решение принимается банком от десяти минут.

Минимальная ставка по беззалоговому кредиту составляет 5,5% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 1 процентный пункт за подачу онлайн-заявки. Оформление полиса каско необязательно. Подать заявку по новой программе также можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов.