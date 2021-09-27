Новое постановление правительства в рамках поручения президента и выполнения обязательств России по имплементации Парижского соглашения поможет установить единые критерии для «зеленых» и адаптационных проектов, позволит сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты, пишут «Известия» . Постановление о «зеленом» финансировании будет опубликовано уже в ближайшее время.

На разработку критериев отбора «зеленых» и адаптационных проектов ушло менее трех месяцев с момента утверждения Стратегии национальной безопасности (указ президента РФ от 2 июля) и выхода распоряжения правительства РФ от 14 июля «Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе «зеленого») развития РФ». По мнению проректора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) Андрея Марголина, это означает, что содержащееся в стратегии определение стратегических национальных приоритетов как важнейших направлений обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ стало наполняться конкретным содержанием. Так, достижение целей устойчивого развития отныне реальный приоритет государственной политики.

«В готовящемся перечне критериев отбора «зеленых» проектов пока не содержатся важные требования к проектам в сфере финансирования научных и исследовательских работ по созданию технологий, направленных непосредственно на снижение выбросов углеводорода», — рассказала директор Института экономики РАН Елена Ленчук, уточнив, что не следует забывать про цель «зеленого» финансирования инвестиционных проектов, которая в первую очередь заключается в улучшении экологической ситуации в России, поэтому необходима проработка системы критериев контроля целевого расходования привлеченных таким образом средств, а также увеличение ответственности за недобросовестное использование данного инструментария при финансировании нецелевых проектов.

По словам главы Центра инновационного развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Андрея Алексеева, в России имеется значительный научный потенциал (большое число частных и государственных НИИ) в данном направлении, который можно и нужно реализовать при разработке инновационных «зеленых» технологий. А с учетом того, что такие технологии будут востребованы на мировом рынке, инвестиции в НИОКР не только приведут к развитию национального научно-исследовательского потенциала, но могут быть и коммерциализированы как объекты интеллектуальной собственности. При таком развитии событий государственное софинансирование способно привести и к экономически эффективному результату.

Как заверили в пресс-службе правительства РФ, в настоящее время завершается подготовка нормативной базы для запуска системы льготного финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. В документе описаны конкретные параметры, при достижении которых на реализацию такого проекта можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы.