Минпромторг РФ планирует продлить эксперимент по внедрению системы tax free в России до 31 декабря 2022 года и расширить услугу на еще пять регионов — Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край, говорится в сообщении министерства.

«Минпромторг России разработал проект постановления правительства Российской Федерации с изменениями в порядок оказания услуги tax free — проекта по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Предлагается продлить период эксперимента по tax free до 31 декабря 2022 года, а также расширить географию проекта, добавив в перечень мест размещения оказания услуги tax free еще несколько субъектов», — говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, которые приводятся в материале, продление действия tax free положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, и, чтобы стимулировать покупательскую активность иностранных туристов, министерство предлагает расширить перечень регионов, где действует tax free, включив Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край.