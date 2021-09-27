Банк России установил официальные курсы валют на 28 сентября.

Курс доллара понизился на 34,68 копейки, составив 72,6613 рубля (73,0081 рубля на 27 сентября). Курс евро опустился на 64,68 копейки, до 85,0355 рубля (с 85,6823 рубля на 27 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,58 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:34 мск стоил 84,93 рубля (минус 30 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,51 до 72,82 рубля за доллар и от 84,82 до 85,45 рубля за евро.