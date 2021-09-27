Правительство России утвердило концепцию развития творческих индустрий в стране до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции, отметив, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2% до 6%, а долю граждан, занятых в творческих профессиях, – с 4,6% до 15%.

Творческие (креативные) индустрии – это сферы деятельности, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий – кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама. Все эти сферы при должной поддержке могут привлекать инвестиции, составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом.

«Утвержденная правительством концепция призвана реализовать потенциал творческих индустрий во всех регионах с учетом их особенностей и специфики. В рамках этой работы будут проанализированы действующие меры поддержки, определены и масштабированы наиболее эффективные из них», – говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Отмечается, что подробный план мероприятий по реализации концепции разработает Министерство культуры. Он будет представлен в правительство до 1 марта 2022 года.

По словам главы Кабмина, в России есть все возможности для эффективного продвижения в сфере творческих (креативных) индустрий. «Наша задача – создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики», – подчеркнул Мишустин.