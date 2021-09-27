Главные враги России — бедность значительной части населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, а главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в режиме видеоконференции с председателем правительства и вице-премьерами, следует из материалов на сайте Кремля.

«Я только что встречался в таком же онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им: слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич «Ура!». Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. «Враг» еще не побежден, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать, вот наш главный противник», — подчеркнул глава государства.

«А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», — добавил Путин.



«Я прошу вас настроить свои команды по всем направлениям — и в правительстве, и в министерствах, в ведомствах — на оперативное, грамотное, эффективное выполнение всех стоящих перед нами задач», — обратился президент к членам правительства.