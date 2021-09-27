Российские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021-го. Такие изменения внесены в программу субсидирования найма и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте Кабмина.

Этим же постановлением расширяется круг граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь в эту категорию попадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но и инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами.

«Решение поддержит работодателей и поможет гражданам быстрее найти работу», — подчеркивают в правительстве.

Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему «Соцстрах».

Расширение программы субсидирования найма Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 27 сентября. По его словам, сегодня ситуация на рынке труда значительно лучше, чем еще год-полтора назад.



«Будем и дальше делать все необходимое, чтобы полностью преодолеть последствия коронавируса», — пообещал премьер.