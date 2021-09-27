Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о необходимости оптимизировать количество принимаемых документов, что, по его словам, повысит эффективность стратегического планирования.

«Для повышения эффективности стратегического планирования необходимо оптимизировать количество принимаемых документов. Прежде всего на региональном и муниципальном уровнях. И разумеется, четко увязать их с федеральными», — сказал президент, уточнив, что сейчас основополагающими документами стратегического планирования являются Стратегия национальной безопасности РФ и указ президента России о национальных целях развития страны на период до 2030 года.

По словам Путина, именно это основные документы, которые лежат в основе стратегического планирования. «Кроме того, значительное число долгосрочных программ и планов приняты и реализуются как на федеральном, так и на региональном и на муниципальном уровнях. Вместе с тем сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании», — отметил президент, подчеркнув, что ряд документов на региональном и муниципальном уровнях не согласуются иногда между собой по целям и срокам.

Кроме того, на заседании Совет безопасности России одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Так, по словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, особое внимание обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей как в области национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны.