Генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова включена в число лучших российских руководителей высшего звена. Список «Высшие руководители. Топ-250» составлен в рамках рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» , подготовленного Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсант».

Рейтинг выходит ежегодно с 2001 года. Он подводит итоги работы компаний за год и выявляет наиболее квалифицированных, по мнению представителей профессионального сообщества, управленцев России — лидеров в своих функциональных направлениях и отраслях.

«Для меня очень значимо быть в рейтинге: это говорит о высокой оценке профессиональным сообществом достигнутых Банки.ру результатов. И я гордо скажу, что это заслуга всей нашей команды, которая каждый день трудится над тем, чтобы развивать наши сервисы и делать их удобными для пользователей, расширять аудиторию», — прокомментировала Динара Юнусова.



В тысячу лучших топ-менеджеров России также вошла коммерческий директор Банки.ру Татьяна Бегус в номинации «Коммерческий директор».